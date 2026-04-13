الرئيس تبون: الجزائر أرض التاريخ العريق وتلاقي الحضارات

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنّ الجزائر أرض التاريخ العريق وأرض تلاقي الحضارات وانصهارها. وأرض الأصالة المتجذّرة والتفتح المثري والبنّاء.

وخلال استقباله لبابا الفاتيكان بجامع الجزائر على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها اليوم الإثنين، رحّب الرئيس تبون ببابا الفاتيكان قائلا” باسم الجزائر حكومة وشعبا ومؤسسات يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم قداسة بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر ترحيبا حارا في أرض الجزائر”.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن وجود قداستكم بيننا اليوم يمثل حدثا تاريخيا بكل معاني الكلمة، فزيارتكم هي أول زيارة بابا الفاتيكان إلى بلادنا منذ الإستنقلال وقبله زيارة ميمونة. وهو مايضفي عليها طابعا فريدا ويجعلها تختزل في فحواهات ما نتشاركه من طموحات ونتقاسم تطلعات على أكثر من صعيد.. مرحبا بكم قداسة البابا في الأرض الطيبة التي أنجبت القديس أغستين أحد أعلام الفكر الانساني في تاريخ البشرية.

كما وأوضح الرئيس تبون، أن الجزائر تعتز بإرث القديس أغستين كجزء أصيل في تاريخنا العريق وتعتز بارث مؤسس الدولة الجزائر الحديثة الأمير عبد القادر. وهو الذي كان بحق رجل دولة ورجل دين. كما أنه رجل فكر سبق عصره في ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش الأمين.

وأكد الرئيس تبون، أنه ما أحوج عالمنا اليوم الى استلهام الإرث من هاتين المنارتين الساطعتين من أرض الجزائر. في وقت تتسارع فيه التحولات وتتعاضم فيه التحديات. ويتراجع فيه حضور القيم المرجعية التي ينبغي أن تلتف حولها وتهتدي بهديها الإنسانية بأسرها.

