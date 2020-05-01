الرئيس تبون: الجزائر الثالثة عالميا في الثروات النادرة ولم نستغلها

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة الجمعة رئيس الجمهورية أن الجزائر في المرتبة الثالثة عالميا في هذه الثروات النادرة.

خلال مقابلة أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، الخميس، مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية قال الرئيس لدينا الالماس، الذهب، اليورانيوم، التنكستان، الكادميوم، النحاس، كل هذه المعادن لم يتم إستغلالها

وقال الرئيس انه أعطى أوامر لوزارة الصناعة من أجل إحصاء هذه الثروات ووضع دفتر الشروط من أجل إستغلالها

وهناك إمكانية الشراكة مع دول اخرى وهذا دون المساس بمصلحة الجزائر