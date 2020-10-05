الرئيس تبون: الجزائر الجديدة لن يكون فيها أحد محمي بحصانته ونفوذه

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر الجديدة لن يكون فيها أحد محمي بحصانته ونفوذه.

جاء هذا خلال كلمة ألقاها بوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية، نيابة عن الرئيس تبون في أشغال موضوع حول الدستور في خدمة المواطن.

وأضاف الرئيس تبون، أن وثيقة تعديل الدستور جاءت لتعزيز المساواة بين المواطنين وحماية الحقوق والحريات وأخلقة الحياة السياسية.

وأوضح الرئيس، أن التعديل الدستوري جاء لمكافحة الفساد وفق منظومة حكم تقضي في الفصل بين السلطات والبرلمان يراقب عمل الحكومة.

وأكد الرئيس التعديل الدستوري جاء لإزالة الغموض والضبابية التي تعتلي الحكم ومعالجة جميع القضايا دون المساس بالمبادئ الأساسية للدولة وعدم طرحها للنقاش السياسي.

وكشف الرئيس أنه من خلال المحاكمات التي تابعها الشعب ولا زال يتابعها تبين مدى الضرر الذي لحق بالبلاد وفقدان الثروات والثقة بين الحاكم والمحكوم.

وكشف الرئيس، أن الجزائر الجديدة لن يكون فيها أحد محمي بحصانته ولا نفوذه، مضيفا أن المال يأتي بالصدق والإخلاص في العمل والإبداع حتى يشعر المواطن بالتغيير الحقيقي.

وتابع الرئيس يقول:” إرتأيت إدخال قفزة نوعية لقضاء الدستوري من خلال تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية.