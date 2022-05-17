الرئيس تبون: الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية والتعامل بالمال الحلال

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية والتعامل بالمال الحلال فقط. بعيدا عن الممارسات القديمة التي كان يتذمر منها المستثمرون

وكشف الرئيس تبون، خلال منتدى الأعمال والاستثمار، من العاصمة التركية اسطنبول. أنه تم الاتفاق على فتح المجال للشراكة والاستثمار في كل القطاعات على غرار الصناعات العسكرية والبحرية والثقيلة.

كما أكد رئيس الجمهورية تشجيع المستثمرين ومنحهم كل التسهيلات حتى ننتقل معا من الانتاج الى التصدير.

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