الرئيس تبون: الجزائر تتطلع لمواصلة التعاون الوثيق مع أعضاء دول المنتدى المصدرة للغاز

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى أن الجزائر تتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق مع أعضاء دول المنتدى المصدرة للغاز الذي يواصل استقطاب أعضاء جدد. والذي سيساهم في ارتقاء بمكانة المنتدى على الصعيد الدولي وتحقيق أهدافه الإستراتجية.

وجدد الرئيس تبون، دعوته، إلى الحوار والتعاون بين دول الأعضاء من جهة وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى. ” لضمان امتدادات الغاز واستقرار السوق العالمية”. مضيفا “تلتزم بلادي جنبا إلى جنب معكم جميعا لمستقبل مشترك وواعد لهذا المورد الطبيعي”. “عبر توسيع و تكثيف التواصل والتشاور بين ومع الكل”.

وختم رئيس جمهورية “إني على يقين بأن نتائج هذه القمة ستساعدنا على المضي قدما نحو رؤيتنا المشتركة”.