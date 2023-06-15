قناة النهار الرئيس تبون :” الجزائر تحاول التسريع في انضمامها إلى منظمة البريكس “ بقلم النهار أونلاين نشر في 15 جوان 2023 - 13:32 شارك غرِّد أرسل 100 0 الرئيس تبون :” الجزائر تحاول التسريع في انضمامها إلى منظمة البريكس “ رابط دائم : https://nhar.tv/waMsG اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي .. تحية وتقدير لأمن ولاية عنابة على محاربة الجـ ـرائم بكل أنواعها قناة النهار 06 جوان عبد الوهاب زياني: على الدولة أن تدعم الفلاح لإستغلال الطاقة الشمسية قناة النهار 05 جوان مترشحة لإجتياز البكالوريا :" مواضيع هذه السنة كانت أسهل من مواضيع السنة الماضية" قناة النهار 14 جوان والي وهران : تسعيرة توقف السيارات بحظائر الشواطئ محددة بـ 100 دج ولن اقبل بابتزاز ونهب المصطافين قناة النهار 06 جوان كارثة ..شاهد أين عثر رجال الدرك الوطني على الأقراص المهلوسة في الوادي قناة النهار 08 جوان "والدة أحد مترشحي البيام :" قلوبنا محروقة على أبنائنا إن شاء الله كامل ينجحو قناة النهار 06 جوان "مترشح لإجتياز البيام:" أول مرّة خدمت مليح في مادة الإنجليزية قناة النهار 06 جوان طالع هابط: الأمطار تفعل فعلتها بالحروش في سكيكدة والنوي يحمل مسؤولية ما حدث للمسؤولين قناة النهار 04 جوان وقت التغيير: مايا.. معاقة ذهنيا حلمها أن ترى والدها الذي يعيش في ديار الغربة قناة النهار 07 جوان رئيس الجمهورية :" بفضل مساعدة الصديقة روسيا تحصلنا على منصب غير دائم في مجلس الأمن" قناة النهار 15 جوان