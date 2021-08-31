الرئيس تبون: الجزائر تحت تصرف الأشقاء في ليبيا

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في اللقاء ما قبل الختامي لأشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، على إن الجزائر تحت تصرف الأشقاء في ليبيا.

ونقل وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في ندوة صحفية له مساء اليوم، عن الرئيس تبون، قوله: “نحن رهن الاشارة، وسنبذل قصارى جهدنا لنصرة الليبيين ونرفع بصوتنا منادين باحترام الحقوق السيادية لليبيا”.

هذا وأشرف وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، على اختتام أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb