الرئيس تبون: الجزائر تحرص على الوفاء بالتزاماتها باعتبارها شريكا استراتيجيا لإيطاليا وأوروبا

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على الطابع الاستراتيجي لشراكة الجزائر مع ايطاليا. المتعددة المجالات لا سيما في مجال الطاقة.

وفي هذا الصدد أشار الرئيس تبون خلال تصريحات أدلى بها خلال لقائه مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، إلى حرص الجزائر على الوفاء بالتزاماتها باعتبارها شريكا استراتيجيا. وموثوقا لإيطاليا وأوروبا في هذا المجال في ظل التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات وباستقرار الأسواق الدولية للنفط والغاز.

كما أعرب رئيس الجمهورية، عن بالغ “تقديرنا لحرصها على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين”. تابعا “إن زيارتكم سمحت لنا باستعراض واقع العلاقات الثنائية فلقد عبرنا سويا عن ارتياحنا. لما تحقق من تقدم في مسار التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة”.

