الرئيس تبون: الجزائر تخوض اليوم معركة التغيير لتجسيد تطلعات الحراك المبارك

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة للشعب الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى 66 لإنـــدلاع الثورة التحريريــة المجيدة.

وفي الرسالة التي القى كلمتها عبد المجيد شيخي مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة أكد الرئيس أن الجزائر تخوض اليوم معركة التغيير لتجسيد تطلعات الحراك المبارك.

وأكد الرئيس في كلمته على دورة نوفمبر غيّرت تاريخ الانسانية وألهمت الشعوب المستضعفة ودفعتها لانتزاع تقرير مصيرها.

وجدد الرئيس عزم الدولة على المواصلة في التقدم ورفع التحديات قائلا “عازمون على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة”.

وبهذه المناسبة وجه الرئيس رسالة للشباب الغيور وأدعوه للتمسك بتاريخنا المجيد والتوجه للمستقبل بسلاح العلم.

كما دعا الرئيس الشعب الجزائري سيكون في موعد مع التاريخ يوم غد الأحد من خلال الاستفتاء على الدستور.

ووجه الرئيس بمناسبة الذكرى 66 لإنـــدلاع الثورة التحريريــة التحية لكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.