الرئيس تبون.. الجزائر تدعم الجهود الليبية في سبيل تحقيق الأمن والسلم في ليبيا

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تدعم كل الجهود الليبية في سبيل تحقيق الأمن والسلم في ليبيا.

وأضاف الرئيس تبون في كلمة له ألقاها عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، أن الجزائر تدعم كل الجهود الليبية في المضي نحو إجراء انتخابات. ومصالحة وطنية ليبية-ليبية.

وانطلقت اليوم الاثنين، بالعاصمة الكونغولية برازفيل أشغال الدورة العاشرة لاجتماع رؤساء الدول الأعضاء. في اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا.