الرئيس تبون: الجزائر تساهم بوضع خطة عمل جديدة للإتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تساهم على الصعيد القاري في وضع خطة عمل جديدة للإتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب. وتفعيل الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب.

وأشار الرئيس تبون بصفته منسق الإتحاد الإفريقي حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف في افريقيا، بعدما وجّه خطاب لمجلس الامن للأمم المتحدة بمناسبة إنعقاد إجتماع رفيع المستوى لبحث التطورات هذه الآفة في افريقيا وسببل محاربتها، إلى التطور المقلق الذي سجله التهديد الإرهابي في القارة خلال العشرية الاخيرة

كما تدم رئيس الجمهورية باقتراح مسارات عمل جديدة من شأنها أن تعزز التعاون الدولي في هذا المجال. كما أن خطاب الرئيس تم نشره كوثيقة رسمية لمجلس الامن للإسترشاد بها خلال النقاشات.

وقال رئيس الجمهورية، أن قارتنا في العشرية الاخيرة أضحت أكثر تأثرا من أي منطقة أخرى في العالم بهذه الآفة. في ظل إمتداد واتساع رقعتها الجغرافية إلى وجهات كنا نعتبرها في مأمن من شر الإرهاب. كما أن تنامي حدة هذه الأفة في العديد من المناطق الأفريقية والساحل والصحراء أضحت تشكل الخطر الأبرز على أمن واسنقرار القارة. فضلا عن تفويض جهود التنمية الإقتصادية وتجسيد أهداف أجندة 2063.

كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أنما تواجهه إفريقيا هو تهديد عالمي لا يعترف بالحدود ولا يرتبط بدين وجنس أو عرقية. كما لاينبغي باي حال من الأحوال مساواة هذه التهديدات الإرهابية بالنضال المشروع للشعوب الرازحة تحت الإحتلال. من أجل استرجاع حقوقها المسلوبة وعلى رأسها حقها غير القابل للتضرف أو التقادم في تقرير المصير والإستقلال على النحو المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الرئيس تبون، أن الجزائر تقدمت بمبادرة تهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء. والتي تمت المصادقة عليها شهر أكتوبر 2022 من قبل الدول الاعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة cemok. وتواصل الجزائر بحكم توليها مهام منسق الإتحاد الإفريقي للوقاية من هذه الآفة والتصدي لها مساعيها الرامية إلى المساهمة في تعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

كما أوضح رئيس الجمهورية، أن الجزائر تساهم على الصعيد القاري في وضع خطة عمل جديدة للإتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب ووضع قائمة إفريقية للأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتجسيد مشروع الامر بالقبض الإفريقي.