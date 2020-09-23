الرئيس تبون: الجزائر تسير بخطى ثابتة لبناء دولة القانون وتكريس سيادة الشعب

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تجسيد دولة القانون وترسيخ دعائم الديمقراطية عقب التغيير الديمقراطي الذي جاء من خلال حراك سلمي مبارك.

وأضاف الرئيس خلال كلمته التي ألقاها خلال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجزائر قطعت في ظرف أشهر مسارا طويلا من أجل بناء جزائر جديدة امنة.

وأضاف الرئيس أنه سيتم تنظيم استفتاء على مشروع تغيير الدستور في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا بأن هذا المشروع يكفل حماية الحقوق والحريات ويحقق التوازن بين مختلف السلطات وأضاف أن اختيار هذا التاريخ له رمزية قوية تحمل معاني الوفاء لتضحيات الشهداء

بالموازاة مع ذلك قال الرئيس أن الجزائر عانت ولا تزال من العواقب الوخيمة بسبب التجارب النوووية وانطلاقا من هذا يجب القضاء على الأسلحة النووية لمواجهة مخاطرها على الإنسانية

كما تولي الجزائر اهتماما خاصا بقضايا البيئة وتجسيد الاتفاقيات ذات الصلة لاسيما من خلال إدراج الجوانب البيئية في السياسة العامة للدولة

وجدد الرئيس الدعوة لتعزيز الدعم التقني والمالي للدولة النامية

كما عرج رئيس الدولة على دور المرأة الجزائرية التي شاركت في الثورة والتي تواصل اليوم دورها المحوري في مسيرة البناء المحوري.

وذكر أيضا الرئيس تبون بالعمل الذي قامت به الجزائر من خلال ترقية دور المرأة فضلا عن الاهتمام بدور الشباب ومشاركته في الحياة العامة

كما كشف رئيس الجمهورية عن أن الجزائر تشرف على الإنتهاء من وضع مؤشر خاصة لقياس درجة تحقيق أهداف التقدم في التنمية المستدامة.