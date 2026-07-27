الرئيس تبون: الجزائر تصدت لحرائق غير مسبوقة بـ24 طائرة وتتجه لاقتناء طائرات أخرى

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الحرائق التي شهدها العالم هذا الصيف مست دولًا عدة ، بسبب درجات الحرارة العالية والتاريخية المسجلة خلال هذه الفترة.

وجاء تصريح رئيس الجمهورية خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، حيث تطرق إلى جملة من القضايا الوطنية والدولية، من بينها ملف حرائق الغابات والتحديات المناخية.

وأوضح الرئيس تبون أن الحرائق كانت على مستوى العالم عموماً، ولم تقتصر على حوض البحر الأبيض المتوسط فقط، مشيراً إلى ما شهدته كندا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، إلى جانب مناطق أخرى.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر تشهد هذا الصيف عاملاً استثنائياً يتمثل في الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة، موضحاً أنها بلغت 47 درجة مئوية في الجزائر العاصمة، و50 درجة مئوية في تيزي وزو، و47 درجة مئوية في عنابة.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه يجب أن تكون هناك نظرة أخرى في مكافحة الحرائق، مؤكداً أن الجزائر تمتلك وسائل وتنظيماً لمكافحة الكوارث، مثل الحرائق والفيضانات، غير أنه أشار إلى أن هذا التنظيم ليس مثالياً ويستوجب مزيدًا من التطوير.

كما أبرز رئيس الجمهورية أن من بين الدروس المستخلصة، أنه رغم قوة الحرائق، تمكنت الجزائر من التصدي لها، واستخدمت 24 طائرة لإطفاء الحرائق.

روح المواطن أغلى لديه من 80 مليون دولار

وكشف الرئيس تبون أنه طلب، سنة 2020، من وزارة الدفاع الوطني اقتناء طائرات إضافية لإطفاء الحرائق، مؤكداً أن روح المواطن أغلى لديه من 80 مليون دولار.

وأوضح رئيس الجمهورية أن وزارة الدفاع الوطني باشرت إجراءات لدى الولايات المتحدة لتحويل بعض الطائرات إلى طائرات قادرة على نقل المياه وإخماد الحرائق.

وأضاف الرئيس تبون أن هناك إجراءات مماثلة مع إسبانيا، وإمكانية اقتناء طائرات أخرى مستقبلاً.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر تمتلك اليوم طائرات كبيرة مخصصة لإطفاء الحرائق، تتراوح سعتها بين 12 ألفاً و14 ألف لتر من المياه، موزعة بين الجيش الوطني الشعبي والقطاعات الأخرى، إلى جانب المروحيات، بما يعزز قدرات البلاد على مواجهة مثل هذه الكوارث.