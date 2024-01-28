الرئيس تبون: الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفها.

وخصّ رئيس الجمهورية رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية. كما أجرى الرئيس تبون محادثات تنائية على انفراد مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان. وترأس رفقته محادثات موسعة تشمل وفدي البلدين.

وأشاد رئيس الجمهورية في تصريح صحفي مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالعلاقات المتجدرة التي تجمع الجزائر والسودان. كما حيا موقف السودان الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الامن الدولي

كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تدعم دوما السودان والشعب الجزائري له تاريخ عريق في الوطنية ونصرة القضايا العادلة. وأكد الرئيس على تطابق وجهات النظر بين الجزائر والسودان في العديد من القضايا الاقليمية والدولية.