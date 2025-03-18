الرئيس تبون .. الجزائر تواصل تقدمها بإرادة قوية وإستراتيجية محورية

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة قوية تبرز التزام الجزائر بمواصلة بناء الدولة الحديثة استنادًا إلى مبادئ ثورة التحرير العظيمة. وأكد الرئيس تبون أن الجزائر اليوم تواصل البناء بنفس الروح والعزيمة التي ميزت الثورة، متمسكة بقيمها ومبادئها، لا تساوم عليها ولا تتاجر بها.

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر ماضية في تقديم فرص جديدة للشباب من خلال التجارب الرائدة في مجال الاستثمار، بما يسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين وتحقيق رفاههم. وبذلك، تواصل الدولة جهودها لتأمين مصالحها الوطنية العليا وتعزيز الجبهة الداخلية عبر الوعي الوطني الذي يعكس قوة الشعب الجزائري وصلابته.

في سياق آخر، تطرق الرئيس تبون إلى تعقيدات الأوضاع الإقليمية والضغوطات الدولية، مشيرًا إلى أن الجزائر تسعى بكل يقظة لمواكبة التحولات العالمية، محافظة على مكانتها الجيوستراتيجية ودورها البارز في الساحة الدولية.