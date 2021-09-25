الرئيس تبون ..الجزائر دولة اجتماعية والدعم يستفيد منه المحتاج

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، عن فتح رأس مال المؤسسات العمومية والبنوك حسب المقدرة. وأكد الرئيس ، في كلمته، خلال أشغال لقاء حكومة-ولاة، على أن الدعم يجب أن يستفيد منه المحتاج.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن الجزائر، “دولة اجتماعية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها”. وعن مشكل العقار الصناعي، دعا الرئيس تبون، إلى غلق الملف قبل نهاية السنة الجارية. داعيا البلديات إلى خلق مناطق نشاط دون بيروقراطية.

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انطلق، اليوم السبت، بقصر الأمم، لقاء الحكومة بالولاة، وذلك تحت إشراف رئيس الجمهورية. جاء اللقاء هذه السنة تحت شعار “إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية”.

وشارك في هذا اللقاء، أعضاء الحكومة، على غرار وزير الداخلية، الوزير الأول، والولاة وممثلو غرفتي البرلمان. وسيتم خلاله تقييم مدى تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة. وسيناقش اللقاء سبل بعث ديناميكية جديدة في مسار التنمية المحلية، كما سيتوج بتوصيات عملية تشكل خارطة طريق للمرحلة القادمة.

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