الرئيس تبون: الجزائر ستظل شريكا فاعلا في دعم الآلية الإفريقية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستظل شريكا فاعلا في دعم الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، وتعزيز مكانتها.

وجاء ذلك، في كلمة للرئيس، خلال افتتاحه الدورة 34 العادية لمنتدی رٶساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، اليوم الجمعة، بإثيوبيا.

وأكد الرئيس تبون، أن الجزائر ستظل شريكا فاعلا في دعم الآلية وتعزيز مكانتها داخل الإتحاد الإفريقي. داعيا الدول الأعضاء لتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة النبيلة.

ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن هذا الإجتماع، يأتي في ظرف دقيق تتزايد فيه التحديات أمام الحكم الرشيد في إفريقيا. مما يجعل القمة محطة أساسية لتعزيز العمل المشترك. وتعميق أسس الإستقرار والإزدهار في قارتنا.

وأضاف الرئيس تبون، أن الآلية هي أداة أساسية لتحقيق أهداف أجندة 2063. فقد صارت آلية هامة لتعزيز ثقافة الحكم الراشد. وأكدت بتجربتها أنها ليست مجرد إطار شكلي، بل هي أداة فعالة لمراجعة السياسة وتعزيز الإصلاحات التي تدعم الإستقرار والتنمية في قارتنا.

هذا وأكد الرئيس، إلتزام الجزائر كدولة مؤسسة للآلية، بالحرص على تفعيل دورها في مواجهة التحديات الراهنة. لاسيما فيما يتعلق بترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان.

مشيرا إلى أن هذه التحديات تفرض علينا العمل، لتجاوز الصعوبات المالية التي تحد من قدرة الآلية على تحقيق الأهداف السامية التي أنشأت من أجلها.

وأشار الرئيس، إلى أن هذا الإجتماع، يشكل محطة أساسية لتعزيز دور الآلية الإفريقية، كإطار فاعل لترقية الحوكمة ومواصلة العمل لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها دول القارة.

مؤكدا أنه ومن خلال الإلتزام الجماعي لدول الآلية، ستتمكن من إرساء مؤسسات قادرة على تحقيق التنمية وضمان رفاهية شعوبنا.