الرئيس تبون: الجزائر عادت لمكانتها بالمحافل الجهوية والدولية لتأدية دورها المحوري

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إن قدرات الأمة عانت من الشلل بفعل التجاوزات لسنوات طويلة. كما قال تبون في رسالة وجهها إلى الشعب بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر 1954 “جزائر “الخير والنماء”. “التي ضحّى من أجل حرّيتها واستقلالها ووحدتها الشهداء والمجاهدون”. “ليست أملا نتطّلع إليه فحسب، بل هي في هذه الـمرحلة هدفنا الإستراتيجي الذي نتجنّد حوله جميعا، في الجزائر الجديدة”. “بثقة لا تتزعزع في قدرات الأمة”. وفي “طاقاتها الهائلة التي عانت من الشّلل والتعطيل بفعل التجاوزات والانحرافات المتراكمة على مدى سنوات طويلة”.

كما أوضح الرئيس تبون في الرسالة ذاتها، أن هذه التجاوزات كلفت محاربتها الوقت والجهد في سبيل استعادة هيبة الدولة وفرض سلطان القانون. قائلا “لئن كلّفت محاربة التجاوزات من الوقت والجهد في سبيل استعادة هيبة الدولة وفرض سلطان القانون”.

تابعا “فإنها لم تحدّ من إرادة التغيير، ولم ولن تؤثّر في وتيرة وضع التعهدات التي التزمنا بـها، موضع التنفيذ الصارم”. و”التوجّه ببلادنا نحو الإنعاش الاقتصاديّ، والتنمية المستدامة، في كلّ ربوع الوطن”. و”نحو إعادة الجزائر إلى مكانتها في المحافل الجهوية والدولية، لتؤدي الدّور المحوري الجديرة به في المنطقة وفي العالم”.

الرئيس تبون بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر: هنيئا لنا الاحتفال مع الأشقاء العرب

في حين، تابع رئيس الجمهوري، “بهذه المناسبة التاريخية الخالدة، أن نهنئ الشّعب الجزائري الكريم الـمضياف، الحريص على التضامن العربي”. و”هو يستقبل بحفاوة ضيوفه من الـمشاركين في القمّة الواحدة والثلاثين لـمجلس جامعة الدول العربية”. “فهنيئا لنا الاحتفاء مع أشقائنا العرب في بلدهم وبين إخوانـهم بهذا اليوم الأغر ونحن نستحضر معهم مباديء ومثل رسالة نوفمبر الإنسانية النبيلة”.

كما أضاف الرئيس تبون، و”نجدّد فيه الوفاء للتضحيات الجسيمة التي تحمّل الشّعب الجزائري مآسيها بشرف وكبرياء”. إلى “أن ارتفعت راية الحرية والاستقلال في سمائنا، لنقف تحت ألوانها اليوم بإجلال وخشوع ترحّما على أرواح الشهداء الأبرار”. و”لنتوجّه بالتّحية والتقدير للمجاهدين الميامين، متّعهم الله بالصحّة وطول العمر”.