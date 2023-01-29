الرئيس تبون: “الجزائر على استعداد دائم للمساعدة في استقرار دول اليمن ليبيا سوريا والسودان”

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، استعداد الجزائر الدائم للمساعدة في البحث عن السبل الكفيلة إلى التوافق والإستقرار في دول اليمن ليبيا سوريا والسودان.

وفي رسالة وجهها للمشاركين في أشغال الدورة الـ 17 لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، قرأها نيابة عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، قال الرئيس تبون، إن الجزائر تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في بعض بلدان العالم الإسلامي الشقيقة ويتعلق الأمر بكل من دول اليمن، ليبيا، سوريا، والسودان.

وأكد رئيس الجمهورية في السياق ذات صلة، بأن الجزائر ستظل على استعداد دائم للمساعدة في البحث عن السبل الكفيلة إلى التوافق والإستقرار، وستبقى حريصة على الدعوة للحوار الشامل والمصالحة الوطنية .