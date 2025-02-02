الرئيس تبون: الجزائر لا تريد التدخل في الشأن الداخلي المالي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر لا تريد على الإطلاق التدخل في الشأن الداخلي المالي.

وفي حواره الذي خص به صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، قال الرئيس تبون إن مالي بلد شقيق ويدنا تبقى ممدودة إليه دائما، مؤكدا أن الجزائر لا تدعم أي جماعات إرهابية في هذا البلد .”

وأضاف رئيس الجمهورية:” الجزائر ساهمت ورعت اتفاق المصالحة بين الفرقاء في مالي قبل أن يعتبره النظام المالي العام الماضي تدخلا في الشأن الداخلي.”

وتابع الرئيس :”لم نقبل تواجد ميليشات مسلحة قرب حدودنا مثل قوات فاغنر.. وقلنا ذلك لأصدقائنا الروس.”

وأكد الرئيس أن الجزائر كانت بصدد وضع مخطط كامل للتنمية في شمال مالي يصل إلى ملايين الدولارات.

وختم رئيس الجمهورية بالقول إلى أن الجزائر ومالي يشتركان في مجتمع الطوارق الممتد بيننا وكنا دوما على استعداد للصلح والجمع.