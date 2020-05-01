الرئيس تبون: الجزائر لن تتخلى عن الشقيقة ليبيا ونحن قادرون على حل الازمة

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة الجمعة رئيس الجمهورية “حاجة ماتندار في ليبيا بدون الجزائر” و”كنا على وشك حل الازمة في ليبيا ولكن لم يتركونا”.

خلال مقابلة أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، الخميس، مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية قال ” كل القبائل الليبية موافقة للحل الجزائري ونحن قادرين على حل الازمة.

واكد الرئيس نحن مع الشرعية وحل الازمة في ليبيا بشرط أن يكون الحل ليبي ليبي دون تدخل اجنبي.

واشار الرئيس تبون ان الجزائر لم ندخل اي رصاصة إلى الدولة الشقيقة الليبية في حين ساهمنا بالدواء والطعام.

وتأسف الرئيس على ماحصل في ليبيا وأكد أن الجزائر لن تتخلى الشقيقة ليبيا ونحن قادرين على حل الازمة .

في حين قال الرئيس الازمة لا تحل بالسلاح والرجوع إلى طاولة المفاوضات اليوم اوغدا ولا نحب ان يسيل دم اشقائنا في ليبيا .

وكشف الرئيس أن هناك بوادر سيئة ستاكل الاخضر واليابس وستمتدد إلى الدول المجاورة منها إيطاليا،

وقال الرئيس ان خلال مؤتمر برلين تم إدخال 3000 طن من الاسلحة إلى ليبيا من اجل تعميق الازمة بها.