الرئيس تبون: الجزائر لن تتخلى عن فلسطين ولا عن الصحراء الغربية لأن المسألتين تتعلقان بتصفية الاستعمار

اكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن الجزائر لن تتخلى عن فلسطين ولا عن الصحراء الغربية لأن المسألتين تتعلقان بتصفية الاستعمار.

وأوضح الرئيس تبون، أن القضية الفلسطينية كانت وما تزال من الثوابت الجزائرية منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.

وبخصوص المسألة الليبية، كشف ذات المتحدث أن الجزائر تدعم الشرعية الدولية ولذلك هي تدعم حكومة الدبيبة.

كما ان الأشقاء في ليبيا يضيف الرئيس تبون، طلبوا من الجزائر تنظيم مؤتمر دولي، والدولة الجزائرية بصدد دراسة الأمر وتحاول دوما لم الشمل.

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