الرئيس تبون: الجزائر لن تتخلى عن الدولة الاجتماعية التي أرساها بيان أول نوفمبر 1954

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر لن تتخلى عن الطابع الاجتماعي للدولة، تجسيدا لروح بيان أول نوفمبر 1954.

وذلك في خطاب وجهه للأمة أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الجمهورية إن “الجزائر دولة اجتماعية ولن نتخلى عن هذا المنهج”. مشيرا الى أن أساس إعلان الدولة الجزائرية كان بيان أول نوفمبر 1954، والذي “لن نعوضه ولن يكون غيره”.

وفي هذا الصدد، ذكّر الرئيس تبون بتضحيات الشهداء الأبرار الذين أسسوا لهذا البيان ورفعوا السلاح لتحرير الوطن و”بناء دولة اجتماعية، ديمقراطية بمبادئنا الإسلامية”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “لن نوقف المساعدة الاجتماعية الموجهة للمواطن البسيط، فهي من حقه”. مذكرا في هذا الشأن بمختلف القرارات التي تم اتخاذها والبرامج التي تم إنجازها. والتي تشمل قطاعات السكن والتعليم والصحة وغيرها. ليخلص إلى القول: “لا توجد أي دولة في العالم تمتلك سياسة اجتماعية كالجزائر”.