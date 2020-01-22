الرئيس تبون: الجزائر ليست محمية لفرنسا ولا غيرها

قال الرئيس عبد المجيد تبون، أن العلاقات الجزائرية مع فرنسا قد عرفت قليلا من الفتور.

وأردف الرئيس تبونخلتال لقائه بمسؤولي موسائل الاعلام، أن الجزائر ليست محميلة لفرنسا ولا غير فرنسا، وقال ان فرنسا عرفت ان الجزائري حساس لما يأتي من فرنسا، خاصة بعد الحراك الشعبي.

وأضاف أن الجزائر ستتعامل الند للند مع فرنسا وغيرها من الدول، من يحترمنا سنتحترمه ومن لا يحترمنا لن نحترمه.

وكشف الرئيس تبون أن في فرنسا لوبيات، من بينها لوبيات تكره الجزائر، وقال أن الجزائر لا يوجد بها لوبيات تكره فرنسا ولا أخرى تحبها.

الصحراء الغربية قضية تصفية إستعمار

وأضاف الرئيس تبون، اتحصر لما آلت إليه المنطقة، فأين العظماء في إفريقيا من ما نعيشه الآن، اين الراحل بومدين، الحسن الثاني،عبد الناصر،وغيرهم من رعماء إفريقيا؟.

وأردف الجزائر تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية، وهي حرة في سياستها الخارجية، الجزائر عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي و الصحراء الغربية كذالك.

الصحراء الغربية قضية تصفية إستعمار، في إطار الأمم المتحدة.