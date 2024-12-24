قناة النهار الرئيس تبون.. “الجزائر ما يفتارسوهاش بهاشتاغ.. راك غالط!!” بقلم قناة النهار نشر في 24 ديسمبر 2024 - 16:35 شارك غرِّد أرسل 92 0 الرئيس تبون.. “الجزائر ما يفتارسوهاش بهاشتاغ.. راك غالط!!” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sArLf اقرأ أيضا طالع هابط : أعمدة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في خنشلة لكن لا تشتغل في الليل .. مخك يحبس قناة النهار 05 ديسمبر هذه هي أفضل المشاريع الإنتاجية المربحة عند الجزائريين قناة النهار 21 ديسمبر النوّي زدم لسوق بوقزول بالخيزرانة.."كاين الموال و كاين السمسار" قناة النهار 24 ديسمبر نقل : سيناريو الرشق بالحجارة على القطارات يتواصل .. إلى متى قناة النهار 08 ديسمبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية بأم البواقي بسبب المستشفى اللغز بعين كرشة قناة النهار 05 ديسمبر مع برودة الطقس..مواطنون يقبلون على الأعشاب الطبيعية قناة النهار 23 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر صريح جدا : المبالغة في الإهتمام بالمظهر.. هل هي رفاهية أم ضرورة اجتماعية قناة النهار 24 ديسمبر رئيس الجمهورية يستقبل "ميخائيل بوغدانوف" قناة النهار 19 ديسمبر رئيس الجمهورية :الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة قناة النهار 24 ديسمبر