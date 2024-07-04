الرئيس تبون.. الجزائر مدركة أن الاستقلال الذي ننعم به اليوم  هو نتاج مقدس لأنهار من الدماء الزكية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن الجزائر ظلّت على الدوام تتحرّك في فلك إرث الشهداء. وهي مدركة تمام الإدراك أنّ الاستقلال الذي ننعم به اليوم هو نتاج مقدس لأنهار من الدماء الزكية وقوافل متكاتفة لرموز قدّموا أرواحهم على مذبح الحرية.

كما أضاف الرئيس تبون، في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال 5 جويلية، “إننا سنظلّ واقفين مجنَّدين على حِمى هذه التضحيات”. “نصون وديعة الشهداء ونحمي حياض الوطن من أجل مواصلة وضع لبنات أخرى لتشييد صرح الجزائر التي حلم بها الشهداء الأبرار”.

وقال الرئيس تبون، “إن الجزائر اليوم التي لا تَفتَأ تذكّر بالمرجعية النوفمبرية وتقدّر رمزية الاستقلال وعمق ذكراه”. “هي في الوقت نفسه ماضية بلا تردّد في مسار الأخذ من هذا النبع الصافي ضابطة كل خياراتها وقراراتها ومواقفها ومشاريعها”. “وفق ما خطّته ثورة نوفمبر الخالدة وما أفضت إليه من استقلال شهد العالم بأسره أنه افتكّ افتكاكًا وقدّمت على قربانه أغلى الأثمان”.