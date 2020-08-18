الرئيس تبون: الجزائر مستهدفة.. ويجب رقمنة كل القطاعات لإزالة الضبابية المفتعلة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه يجب تشجيع الإستثمار، من خلال منح المساعدات للمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة.

وأضاف الرئيس خلال إشرافه على الندوة الوطنية للإنعاش الإقتصادي والإجتماعي، أنه يجب منح صبغة إقتصادية لمؤسسة لونساج من اجل الإنتاج، كاشفا أن الاستثمار الذي لايخلق مناصب شغل وقيمة مضافة وتقليص الاستيراد لا داعي له، داعيا إلى تقليص فواتير الاستيراد والإعتماد على استيراد الضروريات فقط.

وأضاف الرئيس، أنه لدينا وطن واحد والوطن مستهدف خاصة وأن الازمة لي دخلنا بها لسنا نحن المتسببين فيا، ولوكان لدينا إقتصادنا لا تتعطل مصالح البلاد، مضيفا انه يجب الإستفادة من الربح المشروع وليس السهل على حساب السيادة الوطنية والوطن.

ودعا الرئيس تبون إلى إعادة بناء الدولة فهو ضروري، والإعتماد على رقمنة كل المجالات لإزالة الضبابية الموجودة لأعير موجودة يجب الاعتماد عليها هناك ضبابية والمفتعلة، فيجب رقمنة ضرورية وعاجلة لقطاع الجمارك والمالية والضرائب.