الرئيس تبون: الجزائر مقبلة على تنفيذ خطة استثمارية في الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، من روسيا، أن الجزائر مقبلة على تنفيذ خطة استثمارية في الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية.

وقال إن الجزائر التي انطلقت في برنامج إنعاش. اقتصادي متعدد الأطراف وجعلت من سنة 2022-2023 سنة الإتعاش الإقتصادي. أرجعت في أولويات مراجعة المنظمومة القانونية المؤطرة للاستثمار بغية توفير بيئة أعمال ملائمة.

وخلال اشرافه على انطلاق منتدى الأعمال الجزائري الروسي، أكد أن الملتقى فرصة ثمينة. للاطلاع على الامكانيات الاقتصادية المتاحة في البلدين.

وأشار الرئيس تبون، أنه تم اصدار القانون الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار وإنشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة. وتكريس التوجه نحو التحول التكنولوجي والرقمنة واقتصاد المعرفة.

وذكر رئيس الجمهورية بالاجراءات العملية التي تجسدت في إطار هذا المسار. ومنها إنشاء وكالة لترقية الاستثمار لمرافقة الراغبين في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية من المتعاملين الجائريين والأجانب. وتوفير حافظة عقارية مخصصة للاستثمار، بعد عمليات مدروسة لتطهير وتأهيل العقار الصناعي. وتهيئة عوامل الاستقطاب والمستثمرين ورجال الأعمال نحو مناطق صناعية ومناطق نشاطات المؤسسات الصغيرة. مع إحاطة كل ذلك بقواعد التنافس والشفافية وتوفير كافة الضمانات التي تتيح بعض شركات القائمة على مبدأ رابح-رابح.