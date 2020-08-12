الرئيس تبون: الجزائر مقصودة.. والمواطن أصبح فريسة للمشبوهين وأموالهم الفاسدة

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ان الجزائر مستهدفة ومقصودة من قبل قوى المال الفاسد، وأصبح المواطن فريسة للمشبوهين واموالهم الفاسدة التي لاتزال في المجتمع.

وأضاف الرئيس خلال إجتماعه بولاة الجمهورية اليوم الاربعاء، أن بعض الأمور لا زالت تمشي بالمال الفاسد، مضيفا انه لا ننكر أننا رأينا مبادرات تثلج الصدور لدعم الإستقرار والتغيير السلمي للبلاد.

وكشف الرئيس، أن المواطن تغلبت عليه الإشاعات التي اثرت فيه وأثرت على سلوكاته، داعيا إلى التمسك بالتشاور الذي يعد ضمانة لابعاد شبهة التوتر الإجتماعي، خاصة وان الجزائر شهدت الحوادث المشبوهة المتزامنة في عز الحر والأعياد وتجري التحقيقات في حقها لمعاقبة الجناة.

كما قال الرئيس تبون، أن هناك ظاهرة تفاقمت بكثرة وهي العنف في الأحياء والمدن وارتباطها بالحركات الاحتجاجية لخلق جو غائم غير ان هناك أسباب مشروعة نتقبلها ونسهر على معالجتها لان تركة العشريتين لا تحل بسهولة.