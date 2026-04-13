الرئيس تبون: الجزائر من أشدّ الدول حرصا على العدالة الاجتماعية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنّ الجزائر من أشد الدول حرصا على العدالة الاجتماعية وهي التي خاضت الثورة التحريرية من أجل تحقيق هذه العدالة. وجعلت منها مبدأ راسخا في مسيرتها التنموية وركيزة ثابتة في دساتره المتتابعة. وحجر الأساس في سياستها الوطنية المتتالية منذ الإستقلال إلى يومنا هذا.

وخلال استقباله لبابا الفاتيكان بجامع الجزائر على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها اليوم الإثنين، قال الرئيس تبون مخاطبا بابا الفاتيكان: “إلى أنه وفي مثل الظرف الدقيق يكتسي صوتكم صدى خاصا. و وقعا مميزا لما يجسده شخصكم الكريم من قيم إنسانية رفيعة. لما تعكسه مكانتكم السامية من رسائل روحية راقية ونبيلة”… وتابع يقول، “أنتم اليوم قداسة البابا خير نصير للعدالة الإجتماعية في وقت نشهد فيه اتساع هوة الفجوى الاقتصادية عالميا. لا سيما بين الشمال والجنوب وتفاقم حدة التفاوت مستويات التنمية. سواء بين الدول فيما بينها أو داخل الدول بين مختلف مكوناتها”.

وأضاف الرئيس تبون، أن الجزائر من أشد الدول حرصا على العدالة الاجتماعية وهي التي خاضت الثورة التحريرية من أجل تحقيق هذه العدالة. وجعلت منها مبدأ راسخا في مسيرتها التنموية وركيزة ثابتة في دساتره المتتابعة. وحجر الاساس في سياستها الوطنية المتتالية منذ الإستقلال إلى يومنا هذا. وهو يتلاقى في جوهره ومقصده مع رسالتكم السامية في الدفاع عن كل من يفتقر إلى سبيل العيش الكريم. إذ نعتبر أنفسنا شركاء لكم في حمل الرسالة السامية.

div>

