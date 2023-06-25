الرئيس تبون: الجزائر لم تكن منذ استقلالها مصدر تهديد أو اعتداء على أحد.. واكتساب موجبات القوة يعد من أولوياتنا لحماية لسيادتنا

أعرب رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون عن بالغ ارتياحي للمستوى الذي وصل إليه الجيش الوطني الشعبي.

ويأتي هذا عقب إشرافه على التمرين التكتيكي، “فجر 2023″، بالناحية العسكرية الأولى (الجلفة).

وعقب إشرافه على هذا التمرين التكتيكي، قال الرئيس تبون: “أهنئ بفخر واعتزاز كل الضباط، ضباط الصف ورجال الصف على نجاح التمرين التكتيكي بكل اقتدار وتحكم.”

وبخصوص التمرين التكتيكي، “فجر 2023، أكد رئيس الجمهورية بأن الجزائر من البلدان القلائل التي تقوم بتنفيذ هذا النوع من التمارين بالذخيرة الحية، مشيرا إلى أن السياقات الإقليمية تزيد من عزمنا في عصرنة منظومتنا الدفاعية ومعداتنا والتحكم فيها.”

وأضاف الرئيس:” الجزائر كانت ولازالت قلعة للسلم والأمان، ولم تكن منذ استقلالها مصدر تهديد أو اعتداء على أحد.. لا يخفى على أحد في العالم أن اكتساب موجبات القوة يعد من أولوياتنا حماية لسيادتنا أمام محاولات تهديد الاستقرار في منطقتنا .”

وتابع رئيس الجمهورية قائلا:” سنعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية لحماية حدودنا ومواقعنا الاستراتيجية، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والمخدرات، ومؤخرا العملة المزورة.”

وفي الأخير تشكر الرئيس تبون كل من خطط وحضر وساهم في إنجاح التمرين التكتيكي، تأكيدًا لمستوى التطور والانسجام العملياتي في التنفيذ، متمنيا النجاح للجميع.

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