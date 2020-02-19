الرئيس تبون: الحراك أنهى مأساة سياسية وأنقذ الدولة من الانهيار.. ومن حق الجزائريين التظاهر”

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الرئيس تبون: الحراك أنهى مأساة سياسية وأنقذ الدولة من الانهيار.. ومن حق الجزائريين التظاهر”
بقلم ياسين. ع

أدلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتصريحات مهمة وغير مسبوقة، في أول حوار تلفزيوني له مع قناة أجنبية، منذ اعتلائه سدة الحكم.

وقال الرئيس تبون في حوار أجرته معه قناة “روسيا اليوم”، من المرتقب أن يتم عرضه كاملا ليلة الجمعة، إن الحراك الشعبي أوقف مأساة سياسية كانت تعيشها الجزائر.
وأضاف رئيس الجمهورية، بحسب المقتطفات من الحوار التي أعلنتها قناة “روسيا اليوم”، إن الحراك الشعبي قد أوقف أيضا “انهيار الدولة الجزائرية”.
واعتبر الرئيس تبون أن مواصلة الشعب الجزائري التظاهر في الشوارع، هو “حقهم والديمقراطية تقتضي هذا”.


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