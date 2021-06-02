الرئيس تبون: الحراك إختار طريق العقل بالذهاب إلى الإنتخابات الرئاسية

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء خلال حوار خص به مجلة ” LE POINT”. أن الحراك اختار طريق العقل بالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية ولم يسمع للأصوات التي نادت بالذهاب نحو فترة انتقالية.

كما تطرق الرئيس تبون خلال الحوار إلى العديد من القضايا ذات الشأن الداخلي والخارجي حيث صرح بأن تصنيف حركتا رشاد والماك ضمن المنظمات الإرهابية. جاء بعد ان قررت هذه الأخيرة أن تكون كذلك وحركة رشاد بدأت بالتعبئة وأعطت التعليمات لمواجهة الأجهزة الأمنية والجيش.

وبخصوص سؤال حول غلق الحدود بسبب جائحة فيروس كورونا رد الرئيس تبون ان قرار غلق الحدود لم يكن لمعاقبة الجزائريين . بل لحمايتهم أين قامت الجزائر بإجلاء ما يزيد عن 80 ألف جزائري على نفقة الدولة.

واكد رئيس الجمهورية في ذات الحوار ان إعادة فتح الحدود سيعتمد على تطور الوضع الوبائي في الجزائر