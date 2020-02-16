الرئيس تبون: الحراك الشعبي يمثل إرادة الشعب التي لا تقهر

تحدث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، في إجتماع “الحكومة مع الولاة”، بقصر المؤتمرات، على الحراك الشعبي قائلا أنه يمثل إرادة الشعب التي لا تقهر.

وأورد الرئيس تبون: “مرت سنة على ذكرى خروج المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي، طالبا التغيير ورافضا المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها الشعب بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “هب الشعب الجزائري، بكل سلمية للإنتخابات الشفافة والنزيهة، وتلك كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله”.