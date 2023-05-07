الرئيس تبون.. الحزب الذي أنتمي إليه انتخب ضدي

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن منذ البداية كان ترشحه للرئاسيات خارج الحزب الذي ينتمي إليه.

كما أوضح الرئيس تبون في لقائه الدولي مع ممثلي الإعلام، أن الحزب الذي ينتمي إليه منذ 1969 انتخب ضده خلال الرئاسيات.

وجاء تصريح رئيس الجمهورية، ردّا على سال أحد الممثلين الإعلاميين يفيد “هل فكرتم في وسيلة سياسة فقط ليس حزب”. و “إنما حركة تتكون من شخصيات أو تتكون من رجال و نساء و شباب وربما هذه الحركة تتحول إلى حزب”. “لأنه يجب أن تكون وسيلة سياسية لتحمل التغيير”. تابعا “في عادتنا منذ الاستقلال كل 5 سنين نتقابض”. “هل حان الوقت للتفكير في هدنة سياسية تتم بالتشاور مع الطبقة السياسية مع الحفاظ على الهيئات المراقبة الدستورية”.

منذ بداية ترشحي للرئاسيات حرصت على أن أكون مستقلا