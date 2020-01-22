كشف، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أنّ للجزائر دور هام وريادي في حل الأزمة والملف الليبي، مشيرا إلى أنّه لا يمكن انتقاص هذا الدور.

وقال الرئيس تبون، لدى استقبال مدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، أنّ الليبيين ألحوا بالوساطة الجزائرية، لأنهم يعرفون مسبقا أنّ الجزائر تقاليدها معروفة في حل مثل هذه الأزمات.

وأوضح الرئيس المنتخب، أنّ دور الجزائر مهم في حل أزمة الإخوة الفرقاء، مؤكدا على أنّه كان إجماع دولي على ما اقترحته الجزائر.

وأردف في ذات السياق، أنّ ليبيا بلد شقيق يعاني ولا يمكن أنّ نسمح في محنته، لأننا نعرف جيدا ما تعنيه الحرب الأهلية ومن منطلق تجاربنا السابقة.

وعاد الرئيس للحديث عن طلب الإخوة الفرقاء شعبا وحكومة من أجل الوساطة الجزائرية، لأنهم يدركون أنّ الجزائر لا مصلحة لديها أو غرض ما.

كما أنّ الديبلوماسية الجزائرية لا تمارس الإبتزاز السياسي أو تبحث عن البروز، مؤكدا أنّ الجزائر تحظى بثقة من كل الأطراف.

كما أشار إلى أنّ تصريحات مشري في مؤتمر برلين مشجعة وكانت رصاصة الرحمة في وجه المبتزين.