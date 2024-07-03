الرئيس تبون: “الدراسات الخاصة بانجاز ملعبي ورقلة وبشار استكملت”

تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن مشروع ملعبي ورقلة، وبشار، خلال تدشينه اليوم الأربعاء، ملعب “علي عمار” بالدويرة.

وصرح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من ملعب الدويرة: “الدراسات استكملت لإنجاز مشروعي ملعبي ورقلة، وبشار، بنفس مقاييس ملعب الدويرة”.

كما أضاف رئيس الجمهورية: “من خلال مشروع ملعبي ورقلة وبشار، ستأخذ كل مناطق الوطن حقها من هذه الملاعب، والمنشآت الكبرى”.

وتابع رئيس الجمهورية: “الجزائر ستصبح قطب رياضي عالمي، من خلال الوتيرة التي غرفتا عملية انشاء هذه الملاعب”

وحرص رئيس الجمهورية في ختام تصريحاته على توجيه الشكر لوزارة السكن والعمران والمدينة، على المجهودات التي تم بذلها لانقاذها لمشروع ملعب “علي عمار” بالدويرة.