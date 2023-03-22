الرئيس تبون: “الدولة الإسبانية منحت الصحراء الغربية للجزائر.. لكن!!”

لأول مرة، كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن حقائق جديدة مخفية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية وإسبانيا.

وقال رئيس الجمهورية إن إسبانيا سنة 1964 تحت قيادة فرانشيسكو فرانكو منحت الصحراء الغربية للجزائر .

وأوضح الرئيس تبون، في حوار خص به قناة الجزيرة القطرية، أن الرئيس المرحوم الأسبق أحمد بن بلة رفض عرض الدولة الإسبانية آنذاك.

وقال الرئيس تبون خلال هذا الحوار الذي جمعه بالإعلامية الجزائرية في قناة الجزيرة، خديجة بن قنة: “قضية الصحراء الغربية بالنسبة للجزائر هي قضية تصفية استعمار بحتة، وهي اليوم في لجنة تصفية الإستعمار التابعة لمجلس الأمن.”

وأضاف رئيس الجمهورية:”قضية الصحراء ناضلنا من أجلها، وسنظل نناظل من أجل حرية الشعوب.”

وختم الرئيس قائلا:”نطالب باستفتاء، وإذا قرر الأشقاء الصحراويين الإنتماء نهائيا إلى المملكة المغربية نحن أول من سيصفق .”