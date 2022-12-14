الرئيس تبون: الدولة تسعى لتغطية حاجيات السوق من الأدوية بنسبة 50 بالمائة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الدولة تسعى إلى تغطية حاجيات السوق الوطنية من الأدوية. بنسبة تتراوح من 40 إلى 50 بالمائة. والوصول إلى صناعة صيدلانية تحمي السيادة الوطنية في مجال الصحة.

كما قال الرئيس تبون، أن “الدولة تطمح، من خلال شركة صيدال، إلى توفير من 40 إلى 50 بالمائة”. “من حاجيات السوق الوطنية من الأدوية والوصول إلى صناعة صيدلانية تحمي السيادة الوطنية في مجال الصحة”.

في حين، أضاف رئيس الجمهورية، “البعض عمل سابقا على هدم هذه المؤسسة”. “التي لم يتخط إنتاجها في وقت مضى 4 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية للأدوية”. “لكن العمل جار الآن لإعادة إحياء هذه المؤسسة”. داعيا إلى “التوجه نحو السوق الخارجية وربط جسور التعاون مع البلدان العربية والإفريقية”. على غرار “مصر، الاردن، تونس، موريتانيا والسنيغال”.

واستطرد الرئيس تبون بالقول أن الجزائر “لا تطمح فقط إلى تحسين مداخيلها”. بل “تبحث أيضا عن الفعالية في هذا المجال، وهي منخرطة في مسعى القضاء على الأوبئة في إفريقيا”.