الرئيس تبون: الدولة ستعوض المتضررين من كورونا حسب دخلهم الشهري

قال الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقائه مع الصحافة الوطنية ان المنهجية التي تتبعها الدولة في الخروج من الازمة الاقتصادية لا بها لهما من تشخيص.

وقال ان منذ 4 اشهر والاقتصاد الوطني يعاني، وبعض المصالح لا تشتغل بطاقتها القصوى فيما بعض المواد الاولية مكدسة.

واضاف ان الدولة ستتكفل بكل الفئات التي تضررت من كورونا، فالدولة ستعوض المتضررين من كورونا حسب دخلهم الشهري.

وقال الرئيس ان الدولة ستعوض مداخيل 3 أو 4 أشهر لفائدة المتضررين و ستخذ قرارات لفائدة صغار التجار والحرفيين واضاف ان القرارات تهدف لمعالجة آثار أزمة كورونا.