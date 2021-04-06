الرئيس تبون.. الدولة لن تتسامح مع الانحرافات التي تقوم بها أوساط انفصالية وحركات غير شرعية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الدولة لن تتسامح مع الانحرافات التي تقوم بها أوساط انفصالية وحركات غير شرعية.

وخلال ترأسه للمجلس الأعلى للأمن اليوم أكد رئيس الجمهورية على الدولة لن تتسامح مع ماتم تسجيله من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية.

وأكد الرئيس أن هذه الانحرافات قامت بها حركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الارهاب، مشيرا إلى أن هذه الانحرافات لاتمت بصلة مع الديمقراطية وحقوق الانسان.

وأمر الرئيس بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات، مؤكدا على أن هذه النشاطات و التجاوزات غير بريئة وغير مسبوقة وهي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي للجزائر.

بالمقابل حيا الرئيس المجهودات المبذولة تحضيرا للتشريعيات القادمة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ اجراءات لانجاح هذه الاستحقاقات

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية ترأس اليوم إجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، وخصص الاجتماع لتقييم الوضع العام للبلاد سياسيا و أمنيا.