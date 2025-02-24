الرئيس تبون: الدولة لن تدخر أي جهد لتعزيز المكاسب الإجتماعية للعاملات والعمال

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على وضع وتنفيذ سياسات وطنية غايتها إحداث الإنعطاف والإنتقال من الاعتماد على المحروقات إلى تنويع صادراتنا.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالة بمناسبة الذكرى الـ54 لتأميم المحروقات. والذكرى الـ69 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين. أنه في ظل التحديات الراهنة، وإذ نعتز بالمنجزات المتتالية عبر العقود الماضية في قطاع المحروقات. نشيد بمستوى الكفاءة والتحكم لدى إطاراتنا المسيرة لمنشآتنا النفطية والمنتسبين لهذا القطاع الحيوي من مهنيين وعمال بسطاء.

وأكد رئيس الجمهورية العزم في هذه المرحلة على وضع وتنفيذ سياسات وطنية غايتها إحداث الإنعطاف والإنتقال من الإعتماد على المحروقات إلى تنويع صادراتنا. وهو توجه إستراتيجي، يحفظ حق الأجيال من ثرواتنا الطبيعية. كما يفتح المجال لأنماط استثمارية مربحة في مجال ترقية الصناعات التحويلية والمقاولاتية. وإنشاء المؤسسات ويحقق الاندماج في المفاهيم الاقتصادية المعاصرة التي تعتمد على المورد البشري كطاقة محركة للمبادرة ومنتجة للثروة.

كما أوضح الرئيس تبون، أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة لتجسيد هذه الغايات باستقطاب الآلاف من الشباب ومن المستثمرين الوطنيين والأجانب. وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الصادرات خارج المحروقات. بالإضافة كذلك إلى الإبقاء على نفس هذه الرؤية التي ستؤهل الجزائر للإنخراط وبجدارة في مسار الدول المرشحة لإحتلال مكانتها المستحقة في منتدى الدول الناشئة.

كما أكد الرئيس تبون في سياق ذي صلة، على أن وفي الأخير أتوجه إليكم وإلى كافة العاملات والعمال في كل القطاعات بأخلص التهاني. وأؤكد أن الدولة لن تدخر أي جهد لتعزيز المكاسب الاجتماعية التي استفاد منها العاملات والعمال. ولتحسين الإطار المعيشي والمهني لهم، تأكيدا لمبدأ الدولة ذات الطابع الاجتماعي المكرس في بيان أول نوفمبر.

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