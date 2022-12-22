الرئيس تبون: “الدول الأوروبية ساعدتنا في إكتشاف الأموال المنهوبة.. وهناك ممتلكات ستسلم قريبا”

أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بجهود بعض الدول الأوروبية في مساعدة الجزائر في إكتشاف الأموال المنهوبة والمهربة .

وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون، إن أغلب الممتلكات المنهوبة رجعت إلى القطاعات، مشيدا في السياق ذات الصلة بالدول التي ساعدت الجزائر إكتشاف الأموال المنهوبة والمهربة.

كما كشف رئيس الجمهورية، بأنه تم تهريب أموال ضخمة لمدة 12 سنة، تم وضعها في بنوك خاصة في سويسرا ولوكسمبورغ وجزر العذراء.

وفي هذا السياق، قال تبون:” الدول الأوروبية أعطونا يد المساعدة ومستعدون لتحويل الممتلكات للخزينة الجزائرية بشرط احترام الإجراءات القانونية.”

وتابع ذات المتحدث:” فيه ممتلكات ظاهرة فنادق 5 نجوم وغيرها، والدول الأوروبية أبلغتنا أنها ستسلمنا هذه الممتلكات.”

وختم الرئيس تبون قائلا”: استرجعنا حوالي 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة من الداخل، أنا ألتزمت باسترجاع الأموال المنهوبة وستسترجع ان شاء الله.