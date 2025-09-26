الرئيس تبون: الرقمنة ستحارب المال الفاسد الذي يقتل الجمهورية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن اندماج كل القطاعات في الرقمنة سيكون قبل نهاية السنة الجارية.

وقال رئيس الجمهورية في لقائه مع الصحافة: “إما أن يطوى ملف الرقمنة نهاية السنة أو سيتم اتخاذ إجراءات جذرية”.

وأضاف الرئيس تبون، في السياق ذاته، أن هناك بعض القطاعات تعيش في الضبابية.. مؤكدا أن الرقمنة ستحارب المال الفاسد الذي يقتل الجمهورية.

كما قال بهذا الخصوص: “حاربنا العصابة وما تبقّى منها ومصنع كتامة خير دليل”.