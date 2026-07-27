الرئيس تبون: الرقمنة والشباك الواحد مفتاح القضاء على البيروقراطية وإصلاح المنظومة المصرفية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن تحقيق التنمية والإصلاحات المنشودة لا يمكن أن يتم دون رقمنة شاملة، مشددا على أن اعتماد نظام الشباك الواحد من شأنه أن يضع حدا لمختلف مظاهر البيروقراطية.

وجاءت تصريحات الرئيس تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية.

وأشار الرئيس تبون إلى أن بعض البنوك لا تزال متأخرة في تعاملها مع المستثمرين، قائلا إنها “ما زالت عايشة بالمنطق تاع زمان”. وهو ما يستدعي إصلاحات عميقة لمواكبة متطلبات الاستثمار.

وفي هذا السياق، كشف رئيس الجمهورية أنه طلب من وزير المالية القيام بإصلاح مصرفي يهدف إلى عصرنة القطاع البنكي وتحسين خدماته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

كما أوضح الرئيس تبون أن إنشاء المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية لم يكن أمرا سهلا، في إشارة إلى الجهود المبذولة لتجسيد مشروع الرقمنة وتعزيز الخدمات الرقمية في الجزائر.