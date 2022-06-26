الرئيس تبون: السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها بعد الهزة الأرضية

نشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر بعد الهزة الأرضية في وهران.

وقال الرئيس تبون في نص التغريدة: “السلامة و الأمان بحول الله لوهران وأهلها، من كل شر وبأس، بعد هذه الهزة الأرضية.”

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: “شكرا لكم على تشريفكم للجزائر، وعلى كل ما قدمتموه لضيوفها.”

وللإشارة، سجلت مساء اليوم الأحد في حدود الساعة 20 و17د، هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على سلم ريشتر بولاية وهران.