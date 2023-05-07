الرئيس تبون.. الصحافة الوطنية لم تجنح في نقل الإصلاحات المنجزة

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الصحافة الوطنية لم تنجح في نقل الإصلاحات المنجزة. سواء للرأي العام أو خارج البلاد.

وجاء تصريح الرئيس تبون، ردّا على سؤال قناة النهار، خلال لقائه الدوري بممثلي الإعلام. سائلا “هل تمكنت الصحافة من تنوير الرأي العام الداخلي والخارجي حول التغيير الإيجابي الذي تعرفه الجزائر الجديدة منذ انتخابكم”.

ورد الرئيس تبون “لا أظن ذلك، لأننا أصبحنا نهتم فقط باليوميات على غرار ما يحدث في الأسواق”. مبرزا “أهمية مساهمة الإعلام في مرافقة الإنجازات المحققة في الجزائر”.

كما أشار الرئيس، إلى أن الدولة تسير نحو هيكلة أساسية من أجل مستقبل أفضل للبلاد. تابعا ” نحن بصدد أن نصبح 60 مليون نسمة في الجزائر مفروض علينا وواجب علينا أن تكون لدينا مسؤولية”. “يجب التحضير الجيد كل جديد في التقدم يكون فيه معارضين”.

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