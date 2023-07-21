الرئيس تبون: الصين دولة يحسب لها ألف حساب ومرتاحون في تعاملاتنا معها

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حوارا مع قناة “CCTV” الصينية. أكد من خلاله أن الجزائر مرتاحة في تعاملاتها مع الصين لكونها دولة عظمى.

وقال الرئيس تبون إن الصين دولة يحسب لها ألف حساب في العالم. كما تعتبر من الدول الصديقة التي ساعدت الجزائر في المسيرة التنموية بعد الاستقلال.

وأشار رئيس الجمهورية، أن الصين أول دولة اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة من خارج العالم العربي. كما أن الجزائر مرتاحة في تعاملاتها مع الصين لكونها دولة عظمى

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تعمل على إقامة مشاريع مشتركة مع الصين في كل الميادين. بالإضافة إلى إقامة مشاريع مع الصين في مجال السكك الحديدية والمناجم.

وأفاد الرئيس تبون أن قانون الاستثمار الجديد في الجزائر يفتح آفاقا واسعة لكل المستثمرين. مشيرا إلى أن الجزائر تتطلع إلى شراكة جزائرية صينية في مجال الفضاء.

وأورد الرئيس تبون أن الجزائر أصبحت من الأقطاب الكبيرة في مجال الطب على مستوى إفريقيا والمتوسط.