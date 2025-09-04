الرئيس تبون: الطريق لا يزال طويلا لتصحيح المضالم التاريخية في حق إفريقيا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025. تنعقد في ظرف عالمي بالغ الدقة والحساسية تتسارع فيه الأحداث على نحو غير مسبوق.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025. أن هذه الطبعة تنعقد في ظرف عالمي تتعاظم فيه المخاطر التي تهدد بانهيار منظومة العلاقات الدولية القائمة. وهذه المنظومة باتت اليوم مهددة في كيانها وفي وجدانها وما تقوم عليه من قواعد ومن مؤسسات سياسية كانت أو أمنية واقتصادية.

وأوضح الرئيس تبون، أن الخشية أن تكون إفريقيا قارة مرة أخرى إحدى أبرز ضحايا هاته الأوضاع المتدهورة. في تعنيف أولويات وإخفات صوت إفريقيا وتهميش دورها في مسار إعادة تشكيل النظام العالمي. رغم ما تختزله من مقومات وطاقات. مشيرا إلى أن لقاءنا اليوم ليس تظاهرة بل هو تجسيد لوعي جماعي يحذونا جميعا نحو بناء قارة متكاملة وقوية الإرادة وفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.

كما أكد الرئيس في سياق ذي صلة، أن همنا اليوم اقتصادي بامتياز وهو هم مصيري يستوقفنا لنطرح السؤال الجوهري أين تقف افريقيا اليوم من الإقتصاد العالمي؟. مضيفا أن الجزائر أحرزت إنجازات معتبرة في العقدين الماضيين. من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية. والانضمام التجاري للاتحاد الإفريقي وربط علاقات شراكة مع أكبر القوى والمنظمات الإقتصادية في العالم. غير أن الطريق لا يزال طويلا أمامنا لتصحيح المضالم التاريخية في حق افريقيا وافتكاك المكانة التي تليق بها في الاقتصاد العالمي.

