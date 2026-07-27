الرئيس تبون: العلاقات بين الجزائر وإسبانيا تتجاوز المصالح الاقتصادية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول الأوروبية المستوردة للغاز الجزائري، تليها إسبانيا ثم فرنسا، التي تستورد سنوياً نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى ما بين 14 و18 مليون برميل من النفط، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية قائمة وتسير بصورة طبيعية.

وأوضح الرئيس تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن هناك اتفاقيات أخرى ستبرم مع إسبانيا خلال شهر أكتوبر في مجال الغاز وقطاعات أخرى.

وأضاف رئيس الجمهورية أن العلاقات بين الجزائر وإسبانيا تتجاوز المصالح الاقتصادية، موضحاً أنه خلال فترة الفتور بادر كل طرف بخطوة نحو الآخر، وانتهى سوء الفهم وعادت العلاقات إلى طبيعتها.

وأشار الرئيس تبون إلى أنه طلب من أصدقائه الإسبان أن يكونوا أكثر انفتاحاً، وأن يساعدوا الجزائر على إرساء مقاربة أكثر توازناً داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.